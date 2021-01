Večer o globoki državi (9. 1.)

Maribor, 8. januarja - Urban Červek v komentarju piše Janša ima prav piše o zadnjih razkritjih nabave hitrih testov za odkrivanje okuženih z novim koronavirusom, ki so sumljive kakovosti, priskrbeli pa so jih mladi podjetniki s političnimi povezavami in kriminalno preteklostjo. Janša takim pojavom pravi globoka država, proti kateri se je treba boriti.