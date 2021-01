JAZMP: Odpoklic paličic brez oznak iz vseh zdravstvenih zavodov, nadzor nad hitrimi testi se nadaljuje

Ljubljana, 8. januarja - Paličice za izvedbo hitrih testov na okužbo s koronavirusom, ki nimajo predpisanih oznak in jih je za državo dobavilo podjetje Majbert Pharm, so odpoklicane iz vseh zdravstvenih ustanov, so sporočili iz Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Preverjanje neskladnosti še poteka, inšpektorji nadzor opravljajo tudi pri omenjeni družbi.