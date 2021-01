Newyorške borze v začetku trgovanja neenotno

New York, 8. januarja - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu trgovanja obarvali neenotno. Vlagateljem podatki o decembrskih razmerah na ameriškem trgu dela po navedbah analitikov niso povzročili veliko skrbi; trenutno pričakujejo predvsem novice o morebitni dodatni državni pomoči podjetjem in posameznikom, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.