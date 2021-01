Sindikat novinarjev od vlade pričakuje izpolnitev obveznosti do STA

Ljubljana, 8. januarja - Sindikat novinarjev Slovenije po tem, ko tudi po izteku roka iz PKP7 vlada Slovenski tiskovni agenciji (STA) ni plačala obveznosti, pričakuje, da bo vlade izpolnita zakonske in pogodbene obveznosti do STA. Opozorili so, da vlada in urad vlade za komuniciranje ogrožata socialno varnost približno 100 zaposlenih in sodelavcev STA ter njihovih družin.