Leto dni po sestrelitvi letala države žrtev od Irana zahtevajo pravico

Teheran, 8. januarja - Mineva leto dni od sestrelitve ukrajinskega potniškega letala nad Teheranom, v kateri je umrlo vseh 176 ljudi na krovu. Vlade držav, katerih državljani so pri tem izgubili življenja, so od Irana zahtevale natančna pojasnila o dogodku in pravico za družine žrtev. V Kanadi in Ukrajini so se žrtvam poklonili s posebno slovesnostjo.