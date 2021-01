V LMŠ pozvali vlado k plačilu obveznosti do STA in zagotovitvi financiranja

Ljubljana, 8. januarja - V LMŠ menijo, da je nedopustno, da vlada, ki je v skladu z zakonom o Slovenski tiskovni agenciji dolžna zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe, ignorira tudi določbe PKP7. Vlado so pozvali, naj plača zapadle obveznosti in zagotovi financiranje za 2021.