Po mnenju vodstva in zaposlenih na STA vladino nespoštovanje zakona poraz pravne države

Ljubljana, 8. januarja - Predstavniki vodstva in zaposlenih na STA menijo, da je vladino nespoštovanje sedmega protikoronskega zakona, ko v roku ni poravnala zaostalih finančnih nadomestil STA za opravljanje javne službe, poraz pravne države. Prepričani so tudi, da Ukomovo iskanje mnenja o izplačilu na Evropski komisiji pomeni le zavlačevanje in finančno izčrpavanje STA.