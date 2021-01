Ljubljanska borza: SBI TOP teden končal z visoko rastjo

Ljubljana, 8. januarja - Indeks najpomembnejših delnic Ljubljanske borze se je zadnji dan prvega januarskega tedna občutno zvišal. Pridobil je 2,14 odstotka, navzgor pa so mu pomagale vse delnice v indeksu z izjemo KD Group. Borzni posredniki so sklenili za skoraj 1,3 milijona evrov poslov, največ z delnicami NLB in Krke (po približno 400.000 evrov).