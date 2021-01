Od danes ponovno omejene športne aktivnosti po državi

Ljubljana, 9. januarja - Od danes je za zajezitev epidemije vnovič začasno omejeno izvajanje športnih programov v državi. Treningi so tako dovoljeni le vrhunskim, perspektivnim, poklicnim in reprezentančnim športnikom v kategorijah kadetov in mladincev ter registriranim športnikom, ki se lahko udeležujejo tudi določenih športnih tekmovanj. Omejena je tudi rekreacija.