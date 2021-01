Zagovorniki predlagajo skorajšnjo svobodo prvoobtoženega v aferi Aderlass

München, 8. januarja - Zagovorniki in tožilstvo so danes na sodišču v Münchnu imeli zaključne besede v dopinški aferi Aderlass. Prvoobtoženi zdravnik Mark S. je že septembra priznal krivdo, njegovi zagovorniki zdaj zanj predlagajo triletno zaporno kazen, s tem pa skorajšnjo svobodo. Tožilstvo predlaga kazen petih let in pol zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.