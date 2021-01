Ljubljanska razvojna agencija z novim razpisom za bodoče podjetnike

Ljubljana, 8. januarja - Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je objavila javni razpis za drugo skupino tistih, ki si želijo svoje inovativne in napredne ideje razvijati v okviru projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji. Razpis, objavljen na spletni strani rralur.si, je odprt do 29. januarja, so sporočili.