Zavod za zaposlovanje s 27,5 milijona evrov novih izplačil

Ljubljana, 8. januarja - Zavod RS za zaposlovanje je danes izplačal nakazila na podlagi predloženih zahtevkov povezanih z interventno zakonodajo, in sicer za ukrepe karantena ali višja sila in čakanje na delo. Za prvega je nakazal 264.292 evrov, za drugega pa 27,16 milijona evrov. Naslednje nakazilo bo 14. januarja in nato vse naslednje četrtke v januarju.