Prihodnji teden na sodiščih: Omejeno poslovanje sodišč podaljšano do konca meseca

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 10. januarja - Omejeno poslovanje sodišč je bilo v petek podaljšano do konca meseca. V skladu s tem so sodišča tudi za prihodnji teden razpisala naroke le v nujnih zadevah, kazenskih zadevah, ki jim grozi skorajšnje zastaranje, in delovno-socialnih sporih.