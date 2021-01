V Veliki Britaniji odobrili Modernino cepivo proti covidu-19

London, 8. januarja - Britanska agencija za zdravila je danes za javno uporabo odobrila cepivo proti covidu-19 ameriške družbe Moderna. Prvi odmerki bodo na voljo v prihodnjih mesecih, je danes sporočila vlada v Londonu. To je tretje cepivo proti covidu-19, ki so ga odobrili na Otoku, kjer že poteka cepljenje s cepivoma Pfizerja in AstraZenece.