Zidanškova v Abu Dabiju uspešna tudi med pari

Abu Dabi, 8. januarja - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je bila uspešna tudi v prvem krogu dvojic na turnirju v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Skupaj s 30-letno Nizozemko Arantxo Rus je po uri in štirih minutah s 6:4 in 6:1 premagala Gruzijsko Oksano Kalašnikovo in Američanko Sabrino Santamaria.