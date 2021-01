Na Hrvaškem podaljšali poostrene protikoronske ukrepe do konca januarja

Zagreb, 8. januarja - Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 6742 testih potrdili 1098 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 38 bolnikov s covidom-19, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Čeprav so trendi pozitivni, je število okužb še vedno visoko, zato bodo veljavne protikoronske ukrepe podaljšali do konca januarja, so napovedali.