Madžarska podaljšala delno zaprtje države do 1. februarja

Budimpešta, 8. januarja - Madžarska je v okviru protikoronskih ukrepov podaljšala delno zaprtje države do 1. februarja, je danes sporočil premier Viktor Orban. Dokler ne bo na voljo dovolj cepiva, bodo v veljavi ukrepi, je dejal in dodal, da je dobava cepiv v okviru EU počasna, zato se Madžarska pogovarja tudi z Rusijo, Kitajsko in Izraelom.