Vrhovno sodišče razširilo nabor zadev, o katerih sodišča odločajo v neomejenem obsegu

Ljubljana, 8. januarja - Od danes sodišča v neomejenem obsegu poslujejo tudi v individualnih sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja, v sporih o pravicah na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti ter v sporih o pravici do denarne socialne pomoči.