Zaradi zdrsa tovornjaka zaprta cesta Izlake - Trojane

Trojane, 8. januarja - Na regionalni cesti od Izlak proti Trojanam je danes nekaj po 7. uri prišlo do zdrsa tovornega vozila. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je na cesti pri Polšini popolna zapora, kar lahko traja nekaj ur, predvidoma do 13. ure. Obvoz je mogoč skozi Moravče, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.