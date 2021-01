Tudi Vukušić zapušča Olimpijo

Ljubljana, 8. januarja - Nogometaše Olimpije je na začetku priprav na spomladanski del prvenstva zapustil še četrti Hrvat. Po Jakovu Blagaiću, Mariu Kvesiću in Goranu Miloviću se je poslovil še Ante Vukušić, najboljši strelec lanskega prvenstva. Kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, so z njim sporazumno prekinili sodelovanje.