WHO: Najrevnejše države lahko pričakujejo cepivo proti covidu-19 v nekaj tednih

Ženeva, 8. januarja - Najrevnejše države na svetu bodo prve pošiljke cepiva proti covidu-19 prejele predvidoma do sredine februarja, so v četrtek sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Cepiva bodo dostavili v okviru mednarodne pobude Covax, ki si je zagotovila skoraj dve milijardi odmerkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.