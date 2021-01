V Indoneziji izpustili klerika, ki ga povezujejo z napadom na Baliju leta 2002

Džakarta, 8. januarja - V Indoneziji so danes iz zapora izpustili radikalnega klerika, ki ga povezujejo z bombnim napadom na Baliju leta 2002, v katerem je bilo ubitih več kot 200 ljudi. Izpustili so ga po odsluženi kazni za drugo dejanje, njegova izpustitev pa je razjezila svojce žrtev napada izpred 20 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.