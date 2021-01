Ameriško sodišče ruskega hekerja obsodilo na 12 let zapora

New York, 8. januarja - Zvezno sodišče na Manhattnu je v četrtek 37-letnemu ruskemu hekerju Andreju Tjurinu izreklo kazen 12 let zapora zaradi vdora v informacijske sisteme ameriških finančnih ustanov in kraje informacij. Tjurin je septembra 2019 med drugim priznal, da je ukradel osebne podatke 80 milijonov strank banke JP Morgan Chase.