Boeing bo zaradi letal 737 max plačal 2,5 milijarde dolarjev

Washington, 8. januarja - Ameriški proizvajalec letal Boeing se je s pravosodnim ministrstvom ZDA dogovoril o plačilu 2,5 milijarde dolarjev kazni in odškodnin v zvezi s pomanjkljivo varnostjo potniških letal 737 max. Ta je pripeljala do dveh tragičnih nesreč v Indoneziji in Etiopiji, v katerih je umrlo 346 ljudi.