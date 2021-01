Po sredinih nemirih newyorške borze končale z rekordi

New York, 7. januarja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z rekordi. Po sredinem napadu na ameriški kongres so se vlagatelji otresli nemira. Sredin rekord je izboljšal Dow Jones, ki je presegel 31.000 točk, Nasdaq je presegel mejo 13.000, S&P 500 pa 3800 točk. Med vlagatelji pa vlada optimizem tudi zaradi napovedanih pomoči ob epidemiji koronavirusa.