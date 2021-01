Smučišča vnovič ustavila naprave

Ljubljana, 8. januarja - Po le sedmih dneh obratovanja so žičniške naprave na smučiščih po državi danes vnovič obstale. Vlada se je tako odločila, da bi ob zaskrbljujoči epidemiološki sliki poškodbe rekreativnih smučarjev ne pomenile še dodatne obremenitve bolnišnic in osebja. Izjemoma lahko žičnice uporabljajo športniki za treninge in tekmovanja.