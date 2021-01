Na območju Siska in Petrinje tudi danes več potresov

Zagreb/Sisak, 7. januarja - Hrvaški seizmografi so danes nekaj pred 18.30 zabeležili precej močan potres z magnitudo 3,9, ki je imel žarišče devet kilometrov jugovzhodno od Siska. To je bil najmočnejši sunek, ki ga je bilo čutiti danes. Po 12. uri je bil sunek z magnitudo 3,8 in epicentrom šest kilometrov od Petrinje. Sledil je še sunek z magnitudo 3,3.