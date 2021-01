Francosko-britanska meja ostaja zaprta zaradi novega seva koronavirusa

Pariz, 7. januarja - Zaradi novega seva novega koronavirusa na Otoku francosko-britanska meja do nadaljnjega ostaja zaprta, je nocoj sporočil francoski premier Jean Castex. Napovedal je tudi, da bodo številne ustanove v Franciji ostale zaprte najmanj do konca meseca, restavracije pa do sredine februarja. Vsaj do 20. januarja ostaja v veljavi tudi policijska ura.