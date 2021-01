Vlada ob novih izjemah podaljšala omejitve v trgovini in ponujanju storitev

Ljubljana, 7. januarja - Vlada je z odlokom trenutno veljavne omejitve v trgovini in ponujanju storitev podaljšala do 15. januarja. Je pa dodala nove izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oz. so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, med drugim geodetske storitve, čistilne servise in pedikuro.