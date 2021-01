Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 1.)

Ljubljana, 7. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da sta predsednik republike Borut Pahor in premier Janez Janša obsodila nasilje v Washingtonu. Pisale so tudi, da je slovenska vlada zaradi poslabšanja epidemioloških razmer podaljšala večino omejevalnih ukrepov proti širjenju koronavirusa.