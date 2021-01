London, 7. januarja - Iz angleškega nogometnega velikana Manchester Uniteda so sporočili, da so zaključili prestop Amada Dialloja, ki se k njim seli iz Atalante. Osemnajstletni krilni nogometaš iz Slonokoščene obale je podpisal pogodbo do leta 2025 z možnostjo podaljšanja še za eno sezono.