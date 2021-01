Združenje žičničarjev računa na finančno pomoč države

Ljubljana, 7. januarja - Združenja slovenskih žičničarjev odločitev vlade, da s petkom prepove uporabo žičniških naprav, ni presenetila. "Glede na pogovore s pristojnimi ministrstvi in premierjem ter glede na epidemiološke razmere je bila skoraj pričakovana," so zapisali in dodali, da bodo na državo naslovili prošnjo za finančno pomoč oz. nadomestilo izpada prihodkov.