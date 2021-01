Portugalsko predsedstvo upa, da bodo članice EU sklep o lastnih virih ratificirale do marca

Bruselj, 7. januarja - Portugalsko predsedstvo upa, da bodo članice EU pravno podlago, ki bo omogočila financiranje okrevanja po pandemiji, ratificirale do marca. To pravno podlago, sklep o lastnih virih, sta že ratificirala Italija in Ciper. Denar bi lahko začel krožiti spomladi ali poleti, je danes povedal portugalski zunanji minister Augusto Santos Silva.