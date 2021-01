Policija prosi za informacije o ženski, ki so jo v Nemčiji našli mrtvo

Ljubljana, 7. januarja - Slovenska policija je na zaprosilo nemških kolegov na svoji spletni strani znova objavila fotografijo neznane ženske, ki so jo 14. decembra lani našli mrtvo v Nemčiji. Po ocenah bi lahko bila iz vzhodnoevropske regije. Po zadnjih podatkih je mogoče, da je v preteklosti živela tudi v Sloveniji, so sporočili s policije.

Ženska je bila stara med 35 in 50 let, suhe postave, visoka 166 centimetrov in težka 63 kilogramov. Imela je rjave oči in temno rjave daljše skodrane lase, na desni nogi pa tetovažo v obliki rože.

Policija prosi vse, ki jo prepoznajo ali bi o njej imeli kakršne koli informacije, da to sporočijo na interventno številko policije 113, na anonimni telefon 080 12 00 ali pa na katero koli najbližjo policijsko postajo.