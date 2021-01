Mura pripeljala tretjo zimsko okrepitev

Murska Sobota, 7. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Mura je pripeljal svojo tretjo zimsko okrepitev po Mihaelu Klepaču in Samsindinu Ouru. Kot so sporočili iz kluba, bo do konca decembra 2023 v črno-belem dresu igral 20-letni napadalni vezist David Đurak, ki ima tako slovenski kot hrvaški potni list.