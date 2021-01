Prihodnji teden v zdravstvenih domovih začetek cepljenja starejših od 80 let

Ljubljana, 7. januarja - Prihodnji teden se začenja cepljenje proti covidu-19 za starejše od 80 let. Za to bo namenjenih od 10.000 do 12.000 odmerkov cepiva, vsaka ambulanta jih bo dobila okoli 10. Cepilna mesta bodo v zdravstvenih domovih, s katerimi se morajo povezati koncesionarji in zasebniki za cepljenje svojih bolnikov in zaposlenih, poziva ministrstvo za zdravje.