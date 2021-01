Novičevi odvetniki za nadaljevanje preiskave Jamnikovega umora

Ljubljana, 7. januarja - Odvetnikom Milka Noviča, obtoženega umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, se zdi pomembno, da organi pregona po sicer nepravnomočni oprostitvi Noviča nadaljujejo preiskavo in najdejo pravega storilca. Naj se zavzame za to, so pozvali tudi predsednika republike Boruta Pahorja.