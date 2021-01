Božo Cerar: Vdor v kongres obžalovanja vreden, a odzivi republikancev opogumljajoči

Ljubljana, 7. januarja - Nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA Božo Cerar je sredino dogajanje v Washingtonu, ko so podporniki predsednika Donalda Trumpa vdrli v stavbo kongresa, ocenil kot žalosten dogodek. Vseeno pa opogumljen zaradi odzivov zlasti iz republikanske stranke, ki so to obsodili. To je dokaz odpornosti ameriške demokracije, je ocenil.