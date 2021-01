Slovenska filharmonija začenja spletni Filharmonični festival baročne glasbe

Ljubljana, 8. januarja - Slovenska filharmonija leto začenja s spletnim Filharmoničnim festivalom baročne glasbe. Festival, šesti po vrsti, je zasnoval italijanski oboist, dirigent in specialist za baročno glasbo Alfredo Bernardini. Koncerti bodo danes, 12. in 15. januarja ob 19.30 ter 16. januarja ob 11. uri. Predvajali jih bodo v živo na svoji spletni in Facebook strani.