Ministrstvo in andragoški center s promocijskim videoposnetkom za vseživljenjsko učenje

Ljubljana, 7. januarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Andragoški center Slovenije sta zasnovala videoposnetek, s katerim želita začeti celovitejšo kampanjo o pomenu pridobivanja znanj in spretnosti od zgodnjega otroštva do poznih let. Več znaš, več veljaš - če se učiš celo življenje, je osrednje sporočilo posnetka.