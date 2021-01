Pri Beletrini letos tudi novi romani Jančarja, Partljiča in Ihana

Ljubljana, 7. januarja - Letošnji knjižni program založbe Beletrina prinaša skoraj 50 novih izdaj domačih in tujih avtorjev. Izšle bodo nove knjige velikanov slovenske literature, kot so Drago Jančar, Tone Partljič in Alojz Ihan. Nadaljujejo s prevajanjem del Petra Handkeja, napovedujejo tudi izid bibliofilske izdaje Njegoševega Gorskega venca.