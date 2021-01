Izsiljevalec z območja Črnomlja v priporu

Novo mesto, 7. januarja - Novomeški kriminalisti so pred preiskovalnega sodnika privedli 42-letnika z območja Črnomlja, ki ga sumijo, da je od lanskega februarja z grožnjami in ustrahovanjem od oškodovanca izsilili, da mu je ta izročil več kot deset tisoč evrov. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.