Tudi Zveza hrvaških društev v Sloveniji pomaga prizadetim v potresu na Hrvaškem

Ljubljana/Lendava, 7. januarja - Takoj po uničujočem potresu na Hrvaškem so tudi posamezna društva Zveze hrvaških društev v Sloveniji začela zbirati humanitarno pomoč za rojake. Pod imenom Potres Hrvaška so organizirali akcije v Piranu, Ljubljani, Velenju, Škofji Loki, Mariboru, Novem mestu in Lendavi.