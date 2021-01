V Posavju še zbirajo podatke o škodi ob potresnih sunkih na Hrvaškem, sredin sunek brez posledic

Brežice, 7. januarja - Posavske občine bodo do konca tedna zbrale in Upravi RS za zaščito in reševanje oddale podatke o škodi, ki so jo povzročili močan potres na sosednjem Hrvaškem in popotresni sunki, je vodja brežiške izpostave Zdenka Močnik povedala za STA. Največ škode naj bi nastalo v Občini Brežice, in sicer predvsem na sakralnih stavbah.