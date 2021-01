Na predsednika Pahorja se obrača vse več ljudi zaradi epidemije

Postojna, 7. januarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal Občino Postojna in se sestal z regijskim štabom Civilne zaščite (CZ) za Notranjsko ter vodstvom postojnske bolnišnice in zdravstvenega doma. V izjavi je poudaril, da v zadnjih tednih dobiva vse več prošenj, da bi obiskal razne dele države in se pogovoril o razmerah zaradi epidemije covida-19.