V Ljubljani začasno ustavljajo množično testiranje na novi koronavirus

Ljubljana, 7. januarja - Zdravstveni dom Ljubljana z današnjim dnem začasno ustavlja izvajanje množičnega testiranja na novi koronavirus. Kot so pojasnili za STA, so se za to odločili na podlagi odločbe Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in da so problem paličice za odvzem brisa. Pojasnila JAZMP STA še čaka.