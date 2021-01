MZZ: Vdor v ameriški kongres nedopusten napad na steber ameriške demokracije

Ljubljana, 7. januarja - Ministrstvo za zunanje zadeve je prizore nasilja iz kongresne palače v Washingtonu, kamor so v sredo vdrli podporniki predsednika Donalda Trumpa, označilo za pretresljive. "Gre za nedopusten napad na steber ameriške demokracije, njene inštitucije in vladavino prava," so sporočili in dodali, da se veselijo sodelovanja z novo ameriško administracijo.