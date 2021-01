V sredo potrdili 2663 okužb z novim koronavirusom, umrlo 23 covidnih bolnikov

Ljubljana, 7. januarja - V sredo so po vladnih podatkih ob 18.280 hitrih in PCR testih potrdili 2663 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 23 covidnih bolnikov. V bolnišnicah so v sredo zdravili 1169 covidnih bolnikov, kar je osem manj kot v torek, sedem več pa jih je potrebovalo intenzivno nego, in sicer 189.