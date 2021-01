V Galeriji ZDSLU pripravili razstavo mladih umetnikov

Ljubljana, 7. januarja - V Galeriji ZDSLU so pripravili razstavo Različni, odlični. Mladi umetniki 2020. Združuje izbor del, prispelih na razpis Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) za mlade umetnike. Izbor je opravil slikar in likovni teoretik Jurij Selan. Izbrana dela so ga prepričala z likovno odličnostjo, kompleksnostjo in določeno merico "nečesa več".