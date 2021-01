Predsednica OZP: Prizori v ZDA so nesprejemljiv napad na temelje demokracije

Ljubljana, 7. januarja - Prizori, ki jih spremljamo iz ZDA, so nesprejemljiv napad na temelje demokracije, je v izjavi za STA ocenila predsednica odbora DZ za zunanjo politiko iz vrst SMC Monika Gregorčič. To so dogodki, ki nas po njenih besedah lahko skrbijo, saj se v zibelki sodobne demokracije ruši njena osnovna ideja, ki nikakor ni združljiva z nasiljem in grožnjami.